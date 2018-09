Consumi: Coldiretti, “menù dal medico per un italiano su tre”

“Addio al menù proposto dai grandi chef o dal dietologo, più di un italiano su tre (36%) si affida al medico per risolvere i propri dubbi sull’alimentazione, una scelta coerente con il ruolo salutistico dell’alimentazione”. È quanto emerge dall’analisi Coldiretti su dati Ref Ricerche presentata in occasione dell’inaugurazione del Sana, il 30° salone internazionale del biologico e del naturale a Bologna. “Sempre più salutisti e attenti al cibo che consumano, gli italiani hanno scoperto il valore ‘farmaceutico’ degli alimenti con effetti rilevanti sulle scelte dei prodotti che mettono nel carrello. Il ‘cibo salutistico’ – riferisce la Coldiretti – vale circa il 10% degli acquisti e aumenta il doppio del mercato con casi eclatanti come i semi di zucca le cui vendite in valore sono cresciute nell’ultimo anno del 28%, o il farro con +16% o le mandorle che mettono a segno un +15%, o la farina di riso (+8%)”. Una domanda che, secondo Coldiretti ha trainato la riscoperta dei “superfood della nonna” con proprietà salutistiche riconosciute dalla tradizione popolare e oggi certificate anche dalla scienza.