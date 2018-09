Ccee: vescovi europei in Polonia per parlare di solidarietà. Tra gli invitati il presidente della Repubblica Duda

La seconda giornata dell’Assemblea Ccee a Poznan vedrà i vescovi approfondire lo stato della solidarietà in Europa e la missione della Chiesa, esaminando i rapporti tra le conferenze episcopali e tra gli Stati. Infine, i lavori prevedono anche una presentazione delle attività e priorità del dicastero per lo Sviluppo umano integrale che sarà presentata dallo stesso segretario dell’organismo vaticano, mons. Bruno Marie Duffé; il rapporto Ccee e la presentazione delle attività svolte e in programma delle commissioni Ccee. “A testimonianza – si legge nel comunicato di presentazione dell’evento – dell’importanza della Chiesa per la società polacca, la presenza, nella sessione di apertura, di diverse autorità civili ed ecclesiali, rappresentanti del Governo locale e nazionale, nonché vertici di altre Chiese cristiane. Parteciperà anche a parte dei lavori, nel pomeriggio di sabato 15 settembre, Andrzej Duda, Presidente della Repubblica di Polonia”. L’Assemblea plenaria si concluderà domenica 16 settembre con la celebrazione dell’eucarestia nella cattedrale dei Santi Pietro e Paolo di Poznań insieme alla comunità locale.