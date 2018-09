Brasile: il 15 settembre a Curitiba manifestazione per la vita promossa dall’arcidiocesi

Si terrà il 15 settembre a Curitiba, capitale del Paraná, la Manifestazione per la vita. Si tratta di una mobilitazione dell’arcidiocesi di Curitiba e di centinaia di associazioni e organismi dello Stato del Paraná, di fronte al dibattito e alla prospettiva di una legalizzazione dell’aborto in Brasile, per via giudiziaria. Coinvolte, tra l’altro, le comunità evangeliche, Ong e movimenti che si pongono l’obiettivo di portare decine di migliaia di persone sulle strade della grande città, per dire no all’aborto, riaffermando contemporaneamente il valore delle vite della madre e dei nascituri. L’evento è previsto, dalle 14 alle 18, di fronte al Palazzo di Iguaçu. In programma spettacoli musicali, testimonianze, preghiere e approfondimenti, senza alcun colore politico o partitico. Un messaggio destinato a tutta la città, con l’obiettivo di riempire la Plaza Nossa Senhora da Salete. Durante la dimostrazione verrà registrato un video messaggio, in cui la gente esprimerà le sue aspettative. Il video sarà poi recapitato a undici ministri del Governo federale.