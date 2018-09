Venezuela: da oggi 40 vescovi venezuelani in visita ad limina dal Papa

Oltre 40 vescovi venezuelani hanno iniziato oggi, con una celebrazione eucaristica a San Pietro, la visita ad limina apostolorum, che durerà fino al 15 settembre. La messa è stata presieduta da mons. José Luis Azuaje, arcivescovo di Maracaibo e presidente della Conferenza episcopale venezuelana, insieme a mons. Mario Moronta, primo-vicepresidente e vescovo di San Cristóbal e dal cardinale Baltazar Porras, arcivescovo di Mérida e amministratore apostolico dell’arcidiocesi di Caracas. La visita ad limina, ha detto mons. Azuaje, è una opportunità per “aprirci alla speranza, non soccombere alla contingenza storica anche se più distruttiva che mai, per avvicinarci a questa roccia forte, a questa pietra su cui è stata edificata la Chiesa di Cristo”. Dopo la messa i vescovi andranno alla Congregazione per l’educazione cattolica e poi all’Istituto per le opere di religione. L’ultima visita ad limina si è svolta nel 2009 con Benedetto XVI: