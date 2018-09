Venezia75: il programma di oggi, in concorso “Capri-Revolution” e “The Nightingale”. Leone d’oro a David Cronenberg

(da Venezia) Ecco il programma di oggi alla Mostra del Cinema di Venezia. Partiamo dal concorso, con l’ultimo regista italiano in gara: Mario Martone con “Capri-Revolution”, una storia ambientata nel 1914 e giocata tra ricerca dell’arte, del senso della vita e dell’amore in un’Italia prossima all’entrata in guerra. Nel cast Marianna Fontana e Antonio Folletto. La proiezione per la stampa è in calendario alle ore 8.30, mentre il tappeto rosso è alle 19.

Secondo film in competizione è quello della regista Jennifer Kent “The Nightingale”, dramma in costume nell’Irlanda del 1825. Nel cast il divo inglese del momento Sam Claflin. Il tappeto rosso è previsto alle 16.30.

C’è attesa poi per il Leone d’oro alla carriera assegnato al regista canadese David Cronenberg – “Videodrome”, “La mosca”, “A History of Violence”, “A Dangerous Method” e “Cosmopolis” –, cerimonia che si terrà nel Palazzo del cinema alle ore 14. Nello stesso giorno al Lido verrà anche Zhang Ymou a presentare fuori concorso “Ying” (“Shadow”) e a ricevere il premio Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker Award.

Per gli appuntamenti culturali, a Venezia 75 c’è la presentazione di alcune novità di Tv2000 per la prossima stagione televisiva. Alle ore 13.30, presso lo spazio della Fondazione Ente dello Spettacolo nell’Hotel Excelsior, interverranno l’ad di Tv2000 Massimo Porfiri, la responsabile dell’ufficio acquisizioni Anna De Simone e il giornalista Fabio Falzone. Alla presentazione saranno presenti Giacomo Poretti, Giuseppe Carrieri e Gianni Vukaj.