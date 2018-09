Venezia 75: oggi al Lido tra le star 20 senzatetto protagonisti su Tv2000

Tra le star arrivate oggi al Lido di Venezia, anche venti senzatetto, venditori del giornale di strada “Scarp de’ tenis”. L’occasione è stata la presentazione del programma condotto da Giacomo Poretti, in occasione della 75esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Tv2000 ha presentato quattro nuove produzioni nello Spazio della Fondazione Ente dello Spettacolo. Tra queste, “Scarp de’ tenis – incontri sulla strada”, il programma condotto da Giacomo Poretti, realizzato da Showbiz insieme con il mensile Scarp de’ tenis. Ne hanno parlato: Giacomo Poretti, attore e conduttore; Ranuccio Sodi, regista; Vito Anzaldi di Scarp de’ tenis; Stefano Lampertico, direttore di “Scarp de’ tenis”, Luciano Gualzetti, presidente della Caritas ambrosiana. Durante l’evento sono stati proiettati alcuni spezzoni della prima puntata del programma in onda in autunno su Tv2000. “Lavorare su progetti di questo tipo è sempre una sfida – spiega Giacomo Poretti -. Bisogna andare oltre i pregiudizi, volersi interessare alle cause. Il mio linguaggio è quello dell’ironia, che ti consente di trattare temi anche scomodi senza svilirli. Ho incontrato persone incredibili. Mi ricordo la storia di una persona che ha perso il lavoro, e non ha avuto il coraggio di dirlo agli altri. Ha mangiato per mesi in un refettorio. Questo gli ha permesso di rialzarsi. Ho provato anche io a mettere la pettorina e a vendere la rivista. E non è stato facile”.