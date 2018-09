Sinodo: La Civiltà Cattolica, quarto volume della collana “Accènti” dedicato ai giovani

Alla vigilia del Sinodo sui giovani, “La Civiltà Cattolica” offre un contributo per entrare nella riflessione sinodale. Il confronto dei pastori – non su dinamiche interne e conflittualità ecclesiastiche, ma sulla missione – ribadisce “la necessaria conversione pastorale della quale oggi c’è estremo bisogno”. “La Chiesa oggi ha bisogno di crescere nella capacità di discernimento spirituale”, disse Papa Francesco a un gruppo di gesuiti polacchi il 30 luglio 2016 a Cracovia, mentre si stava svolgendo la Giornata mondiale della gioventù, in un colloquio riportato in esclusiva da “La Civiltà Cattolica”. Poco dopo, il 6 ottobre 2016, il Pontefice ha indetto la XV Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi proprio sul tema “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale” che si terrà dal 3 al 28 ottobre 2018 a Roma. La rivista, si legge nella nota di presentazione, “si è sentita coinvolta nella preparazione dell’Assemblea con l’aiutare i lettori ad approfondirne i temi”. Per raccogliere questa riflessione, la quarta uscita della collana monografica digitale “Accènti” è stata dedicata proprio ai giovani.

Il contributo intende seguire lo sviluppo di alcune tracce proposte per il cammino sinodale: “La prima parte raccoglie tre articoli pubblicati per presentare i contenuti del Documento preparatorio dell’Assemblea sinodale e ragionare su di essi. Nella seconda parte ci soffermiamo sulla Bibbia. La Scrittura offre ritratti significativi di giovani scelti dal Signore per realizzare il suo disegno di salvezza. Ma riflettiamo anche sulla ‘giovinezza’ di Gesù. Nella terza parte, con uno sguardo prevalentemente sociologico, proviamo a ricostruire le caratteristiche e l’evoluzione del rapporto tra i giovani e la fede, in particolare nella ‘cattolica Italia’. La quarta parte è dedicata all’istruzione e all’educazione dei giovani, e implicitamente al ruolo degli educatori. Nella quinta parte affrontiamo il rapporto tra giovani e adulti. Nella sesta parte si analizzano quattro aree delle esperienze – molto variegate, ma tutte significative – dei giovani d’oggi. Nella settima e ultima parte ci occupiamo delle forme espressive dei giovani nella loro connaturale ricerca di senso”.

Con i contributi del direttore, p. Antonio Spadaro, che firma anche la presentazione; e poi di p. Vincenzo Anselmo, p. Paolo Benanti, p. Enrico Cattaneo, p. Giovani Cucci, p. Giuseppe De Rosa, p. Diego Fares, p. David Hollenbach, p. Patrick Kelly, p. José Mesa, p. Francesco Occhetta, p. GianPaolo Salvini, p. Wilfred Sumani, p. Benoît Vermander e Cecile Xie Hua.