Scuola: mons. Regattieri (Cesena-Sarsina), “tempo adatto per far crescere una comunità”

“In ogni stagione e in ogni luogo si può vivere l’esaltante missione educativa”. Lo afferma il vescovo di Cesena-Sarsina, mons. Douglas Regattieri, nel messaggio diffuso in occasione dell’inizio dell’anno scolastico. In questi giorni, infatti, “si ritrovano a stare insieme ragazze e ragazzi, insegnanti, personale non docente e famiglie”. “Ognuno nel suo specifico ambito e in modalità diverse – rileva il vescovo – è chiamato a vivere il tempo della scuola come tempo adatto per far crescere una comunità. La scuola, infatti, cos’è se non un’esperienza di comunità educante?”.

Ricordando le parole dette da Papa Francesco al mondo della scuola il 10 maggio 2014, mons. Regattieri sottolinea: “Tempo di disciplina, di impegno, di confronto e di crescita di tutta la persona, la scuola si trova oggi ad operare in un contesto spesso difficile e ostile perché ‘tendente a ridurre il bene all’utile, la verità a razionalità empirica, la bellezza a godimento effimero’ (Educare alla vita buona del vangelo, 7)”. “Noi invece siamo convinti che la scuola possa e debba contribuire a dare ai ragazzi e ai giovani sicurezze e prospettive valide per una maturità autenticamente umana della persona”. “Per questo abbiamo – dobbiamo – avere verso questa istituzione e verso tutti i soggetti in essa coinvolti, grande fiducia”. “Come vescovo rivolgo a tutti gli insegnanti, ai ragazzi e alle famiglie un augurio davvero sincero e beneaugurante per un lavoro proficuo per il bene di tutti. Agli educatori soprattutto assicuro il mio sostegno spirituale – conclude mons. Regattieri -perché siano veri compagni di strada per i ragazzi nella ricerca della verità facendogliela sperimentare come bella e attraente attraverso la testimonianza della loro vita e dei valori che insegnano”.