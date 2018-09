Rosario Livatino: card. Montenegro (Agrigento), “il 3 ottobre si conclude la fase diocesana del processo di canonizzazione”

“Il 3 ottobre si concluderà la fase diocesana del processo di canonizzazione del giudice Rosario Angelo Livatino”. Con queste parole l’arcivescovo di Agrigento, card. Francesco Montenegro, ha dato l’annuncio della data della chiusura della fase diocesana del processo di canonizzazione del giudice Rosario Angelo Livatino. Ricordandone la figura di integerrimo amministratore della giustizia compito che svolgeva come vocazione. “Un uomo – ha ricordato il card. Montenegro, tracciandone la figura – che ha vissuto la vita in modo buono e la sua morte è sintomo di una vita buona vissuta alla luce del Vangelo e ‘sub tutela Dei’. Lui accanto ai codici del suo lavoro di magistrato teneva sulla scrivania anche il Vangelo, facendo comprendere che tra il suo lavoro e la sua fede non vi era alcuna separazione”.