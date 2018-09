Nave Diciotti: Caritas Firenze, “irreperibili da ieri i due migranti accolti in diocesi”

“La Caritas diocesana di Firenze comunica che i due migranti eritrei della nave Diciotti arrivati lunedì scorso dal centro di Rocca di Papa e accolti in una parrocchia di Scandicci risultano irreperibili da ieri. L’allontanamento dalla struttura in cui erano ospitati è già stato segnalato alle autorità competenti”. Lo riferisce l’arcidiocesi di Firenze in una nota.

Diocesi, Caritas, parrocchia e volontari “si erano subito mobilitati raccogliendo l’appello della Cei per dare accoglienza a queste persone, gesto di carità cristiana, nello spirito del Vangelo che anima quotidianamente chi si spende, e sempre si spenderà, con generosità e impegno per chi è più fragile e in difficoltà”, conclude la nota.