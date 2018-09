Germania: Assemblea plenaria dei vescovi, in agenda abusi nella Chiesa, migranti e Sinodo giovani

Dal 24 al 27 settembre si svolgerà a Fulda la sessione plenaria autunnale della Conferenza episcopale tedesca (Dbk). Saranno presenti 66 membri della Conferenza episcopale sotto la direzione del presidente, il cardinale Reinhard Marx, arcivescovo di Monaco-Frisinga. Il focus delle discussioni coinciderà con la presentazione del rapporto finale dello studio iniziato nel 2013 su “Abuso sessuale di minori da parte di sacerdoti cattolici, diaconi e religiosi di sesso maschile nell’area della Conferenza episcopale tedesca”. Dopo la discussione assembleare del 25 settembre, i vescovi terranno una conferenza stampa alla quale parteciperanno anche alcuni esperti di salute mentale, gerontologia e criminologia che hanno partecipato alla realizzazione dello studio. Durante l’Assemblea episcopale saranno affrontati anche i temi relativi alle attuali questioni sui rifugiati e i richiedenti asilo e la preparazione al prossimo Sinodo sui giovani. Una mezza giornata di studio sarà, inoltre, dedicata alla discussione teologica “Fede in Dio e discorso di Dio nel XXI secolo”. Il nunzio apostolico in Germania, l’arcivescovo Nikola Eterović, parteciperà ai lavori. Sarà inoltre presente come ospite il vescovo, di Gliwicwe, Polonia, mons. Jan Kopiec. L’Assemblea della Dbk sarà il primo avvenimento ufficiale della Chiesa tedesca che utilizzerà le nuove norme ecclesiali sulla protezione dei dati sensibili che regolamenteranno le possibilità di ripresa e diffusione delle immagini live e delle fotografie secondo il nuovo dettato.