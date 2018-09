Dire: i titoli e il tg politico

(DIRE-SIR) – Ecco i titoli e il tg politico della Dire. Anche su www.dire.it e www.agensir.it.

Accordo su Ilva, ora la parola ai lavoratori

Diecimila settecento dipendenti assunti. Quattrocento in più della proposta iniziale. Al termine di una lunga trattativa sindacati e Arcelor Mittal trovano l’intesa sull’Ilva. L’accordo prevede anche incentivi all’esodo, con 100mila euro lordi per chi lascia. Soddisfatto il governo, con Luigi Di Maio, Giuseppe Conte e Matteo Salvini che esultano. L’ex ministro Carlo Calenda commenta: “Bene Di Maio che ha cambiato idea sulla gara”, dice.

Ddl anticorruzione, Daspo scende a 15 anni

I corrotti saranno interdetti dalla Pubblica amministrazione per 15 anni. Prevista l’istituzione di un agente sotto copertura. Questi alcuni dei punti contenuti nel disegno di legge anticorruzione all’esame del consiglio dei ministri. Nel ddl previsto anche un inasprimento delle pene.

Vaccini, in classe con l’autocertificazione

Dopo aver cancellato la proroga di un anno dell’obbligatorietà dei vaccini, oggi il Movimento 5 stelle ha depositato in commissione alla Camera un nuovo emendamento che prevede una sorta di mini rinvio. I bambini, infatti, potranno cominciare la scuola con una autocertificazione da presentare entro il 10 marzo del prossimo anno.

Lega, confermato il sequestro di 49 milioni

Il tribunale del Riesame di Genova ha accolto il ricorso della Procura sul sequestro dei fondi della Lega. Si tratta di 49 milioni di euro per rimborsi elettorali non dovuti dal 2008 al 2010. Il premier Giuseppe Conte esclude contraccolpi sulla tenuta dell’esecutivo. “Ma è difficile – spiega – fare politica senza risorse”.

Terremoto, in arrivo un decreto emergenze

In arrivo un decreto emergenze per le popolazioni colpite dal terremoto. Lo annuncia il premier Giuseppe Conte, a margine della visita a Ischia, colpita nell’agosto del 2017 da un sisma che provocò due morti e 39 feriti. “Non ci sono terremoti di serie A e di serie B”, dice Conte.

Bassetti: temo per migranti che si sono allontanati

Il presidente della Cei Gualtiero Bassetti si dice “profondamente dispiaciuto” per l’allontanamento di alcuni profughi dal centro di accoglienza di Rocca di Papa. “Temo per la loro sorte”, aggiunge Bassetti che si augura i migranti non si facciano sedurre dalla malavita. In ogni caso, dice Bassetti, “non abbiamo nulla da rimpiangere a proposito dell’accoglienza”.