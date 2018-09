Diocesi: Acerra, al via domani il convegno ecclesiale. Mons. Di Donna, “momento di festa e condivisione”

La Chiesa di Acerra si raccoglie intorno al suo vescovo Antonio Di Donna per l’inizio del nuovo anno pastorale con l’annuale convegno ecclesiale, il 38°, che si apre domani, 7 settembre, alle 17 in cattedrale per concludersi domenica 9, sempre in cattedrale, con il concerto del Coro delle basiliche di Assisi. Per il 2018, il tema principale è la visita pastorale alla diocesi che il presule ha in programma il prossimo anno, e alla cui preparazione è dedicata la tre giorni “Andiamo a visitare i fratelli”. Il convegno “è un momento di festa, incontro e condivisione”, afferma Di Donna che ha voluto che ad introdurre le giornate fossero “le varie componenti ecclesiali”, i giovani in particolare, proseguendo così quel “cammino insieme, popolo e vescovo”, iniziato cinque anni fa. Alcuni dei circa 60 giovani della diocesi che hanno partecipato al pellegrinaggio per la Campania parleranno dell’esperienza vissuta, fino all’incontro con papa Francesco lo scorso agosto a Roma in vista del Sinodo dei vescovi di ottobre. Mons. Di Donna racconterà le “cose belle” del cammino diocesano compiuto, dal rilancio della pastorale familiare alla grande festa degli oratori (mille ragazzi provenienti dalle diverse parrocchie lo scorso 4 luglio), dall’Azione cattolica all’Ufficio dello sport, dagli esercizi spirituali ad Assisi e la vacanza in Trentino per i giovani, fino alle iniziative per il discernimento vocazionale. Della visita pastorale compiuta nella sua diocesi di Pozzuoli parlerà sabato mattina il vescovo Gennaro Pascarella, mentre don Alessandro Valentino, parroco a Boscoreale, tratterà del “coinvolgimento dei genitori nell’iniziazione cristiana dei figli”. Sabato il pranzo comunitario con più di 200 partecipanti all’interno del chiostro del seminario vescovile, mentre le conclusioni del vescovo Di Donna chiuderanno i lavori domenica pomeriggio prima del concerto.