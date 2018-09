Consiglio d’Europa: Strasburgo, simposio promosso dalla Missione permanente della Santa Sede. “La sfida dell’universalità”

(Strasburgo) “La sfida dell’universalità. Sguardi incrociati 70 anni dopo la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo”: sarà il tema del Simposio che si terrà lunedì 10 settembre al Palais de l’Europe, Strasburgo, su iniziativa della Missione permanente della Santa Sede presso il Consiglio d’Europa. Il simposio è organizzato in collaborazione con l’Ufficio cattolico internazionale per l’infanzia (Bice), nel 70° anniversario della sua fondazione, e con il Centro europeo per il diritto e la giustizia (Eclj-Strasbourg). Nell’elenco degli interventi previsti compaiono i nomi di Emmanuel Decaux, professore emerito dell’università Panthéon-Assas, Parigi II, Guido Raimondi, presidente della Corte europea dei diritti dell’uomo, l’arcivescovo Paul R. Gallagher, segretario della Santa Sede per i Rapporti con gli Stati. I lavori saranno moderati da Alessandra Aula, segretario generale del Bice.