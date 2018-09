Venezia75: Tv2000 presenta 4 documentari con Poretti e Affinati

Tv2000, in occasione della 75ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, presenta domani 6 settembre alle ore 13.30 presso lo spazio della Fondazione Ente dello Spettacolo – Feds quattro nuovi documentari in anteprima. Sono “Scarp de’ tenis – incontri sulla strada”, condotto da Giacomo Poretti, attore del trio comico “Aldo, Giovanni e Giacomo”; “Il viaggio di Mohammed” dello scrittore Eraldo Affinati e con la regia di Giuseppe Carrieri; “Made by Iraqi Girls” e “L’estate più bella” con la regia di Gianni Vukaj. Per l’occasione viene presentata anche Tv2000 Factory, la neonata fabbrica del racconto della realtà della tv della Cei. Tv2000 Factory realizza, utilizzando e valorizzando professionalità interne, documentari che sperimentano linguaggi alternativi, nuove tecnologie e un doppio binario del racconto. Ogni documentario infatti è accompagnato da un webdoc che integra la storia raccontata e segue i protagonisti anche dopo la fine delle riprese attingendo anche agli strumenti e al linguaggio dei social. Alla presentazione sono presenti: Giacomo Poretti, Giuseppe Carrieri e Gianni Vukaj. E in rappresentanza di Tv2000: l’amministratore delegato Massimo Porfiri, la responsabile dell’ufficio acquisizioni Anna De Simone e il giornalista Fabio Falzone che modera l’evento.