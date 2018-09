Vaccini: Anp-Sip, “ritirare la circolare che prevede l’uso dell’autocertificazione”

“Per evitare che si generino ulteriori equivoci, riteniamo che sarebbe opportuno il ritiro della circolare, a firma congiunta dei ministri della Salute e dell’Istruzione, che prevede l’uso dell’autocertificazione per le vaccinazioni obbligatorie”. Lo scrivono in una nota il presidente dell’Anp, l’associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola, Antonello Giannelli, e il presidente della Sip, la Società italiana di pediatria, Alberto Villani. Entrambi dichiarano il loro “pieno apprezzamento” per “la sensibilità dimostrata dal Parlamento nei confronti delle richieste presentate ieri nel corso dell’audizione”. “Come più volte ripetuto – precisa Villani –, i certificati medici e sanitari non possono essere sostituiti da altro documento, quindi il ritiro della circolare metterebbe fine alla confusione generata in queste settimane”.