Sovvenire: al via le giornate di formazione del campus “ComuniDare”

Il sostegno economico alla Chiesa, come scuola e vincolo di comunione tra fedeli e presbiteri. Tornano come ogni anno, ad inizio settembre, le giornate di formazione su 8xmille e Offerte per il clero campus “ComuniDare 2018 – Sovvenire per servire”, organizzato dal Servizio promozione della Cei al Carmelo di Ciampino (Roma), aperte questa settimana dal 3 al 7 settembre. Obiettivo è formare sacerdoti e popolo di Dio ai temi della partecipazione ecclesiale e della corresponsabilità economica verso la missione della Chiesa. Docenti d’eccezione quest’anno, nell’edizione del trentennale del documento dei vescovi “Sovvenire alle necessità della Chiesa” (1998), per una platea di oltre cento partecipanti, tra seminaristi provenienti da tutta Italia e nuovi incaricati diocesani per il sovvenire.

In apertura di lavori, il presidente del Comitato Cei per la Promozione al Sostegno Economico alla Chiesa e arcivescovo di Otranto, mons. Donato Negro, con Matteo Calabresi, responsabile del Servizio promozione Cei. Quindi, nella seconda giornata, la tavola rotonda con i direttori Cei sul tema “Servizio e trasparenza” coordinata dalla giornalista Maria Grazia Bambino: l’economo della Conferenza episcopale italiana Mauro Salvatore, il sottosegretario Cei mons. Giuseppe Baturi, il direttore dell’Ufficio problemi giuridici, don Valerio Pennasso, direttore Ufficio nazionale Cei Beni culturali ecclesiastici ed edilizia di culto, don Leonardo Di Mauro, responsabile del Servizio Cei per gli interventi caritativi a favore del Terzo Mondo.

A seguire l’intervento di don Ivan Maffeis, sottosegretario della Cei e direttore dell’Ufficio nazionale Comunicazione sociali, dedicato al tema “Quando la gestione dei beni fa scandalo”. Il punto sull’esperienza dal territorio è affidato a don Graziano Donà e Walter Tripodi, referenti regionali per il sovvenire rispettivamente in Emilia-Romagna e in Calabria. L’analisi dei dati sull’andamento di 8xmille e Offerte a Paolo Cortellessa (Studi e ricerche Servizio Promozione Cei).