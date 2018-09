Solidarietà: Sos Villaggi bambini/Auchan, sabato 8 settembre ritorna la colletta scolastica nazionale

In occasione della Giornata internazionale dell’alfabetizzazione (8 settembre), torna la terza edizione della colletta scolastica nazionale organizzata da Sos Villaggi dei bambini e Auchan Retail Italia, attraverso la raccolta di materiale scolastico per i bambini che non possono contare sul sostegno e sulla presenza della loro famiglia. La colletta scolastica si terrà il prossimo 8 settembre dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 19 presso i punti vendita Auchan e Simply su tutto il territorio italiano. Lo scorso anno, grazie all’aiuto concreto dei clienti dei punti vendita Auchan e Simply e al supporto di circa 300 volontari di Sos Villaggi dei bambini e di altre 56 realtà associative locali impegnate a favore dell’infanzia, sono state raccolte 27mila confezioni di materiale scolastico – penne, matite colorate, pennarelli, gomme, quaderni, cartelle, diari e astucci – da destinare a bambini e ragazzi che non possono crescere con i propri genitori, né contare sulla presenza dei propri cari e che hanno bisogno di essere protetti o famiglie in difficoltà. Quest’anno inoltre ci sarà una possibilità in più per donare: tra luglio e ottobre negli ipermercati Auchan e nei supermercati Simply è possibile acquistare, a 3,99 euro, l’edizione speciale di 24 matite Carioca Tita dedicata a Sos Villaggi dei bambini. Per ogni confezione venduta verrà donato 1 euro all’associazione.