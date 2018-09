Solidarietà: Osp. Fatebenefratelli Erba, 6 ottobre corsa per raccogliere fondi per Oncologia. Pozzi (medico), “ma correre fa bene a tutti”

Raccogliere fondi per l’acquisizione di un dispositivo per contrastare la caduta dei capelli nelle donne sottoposte a chemioterapia nel reparto di Oncologia dell’Ospedale Sacra Famiglia dei Fatebenefratelli di Erba (Como). Questo l’obiettivo della “corsa dell’ospitalità” organizzata per il secondo anno consecutivo dal nosocomio. Appuntamento il prossimo 6 ottobre alle 15 con un percorso completo di 10 km, un percorso intermedio e per famiglie di 5 km e uno per bambini di 1 km. Tuttavia, indipendentemente dallo spirito di solidarietà dell’iniziativa, correre fa bene a tutti, sempre che non vi siano controindicazioni. “Gli effetti positivi della corsa sono molti, soprattutto nei soggetti sovrappeso, ipertesi, con alterazione dei grassi nel sangue, diabetici”, spiega infatti il direttore dell’Unità operativa complessa di medicina dell’ospedale, Massimo Pozzi. L’attività fisica programmata “contribuisce a ridurre il colesterolo ‘cattivo’ nel sangue (Ldl) e favorisce l’incremento delle Hdl, cioè il colesterolo ‘buono’, spazzino delle nostre arterie”. Inoltre,” la corsa ha un’efficacia lipolitica, soprattutto nei casi di obesità centrale” e contribuisce a ridurre la frequenza cardiaca e ad abbassare la pressione arteriosa. Nei soggetti affetti da diabete, se associata ad un adeguato regime dietetico, può contribuire a migliorare il controllo dei valori glicemici. Infine, conclude Pozzi, “la corsa come altre attività sportive attiva le endorfine, con un vantaggio fisiologico anche a livello mentale”.