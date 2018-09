Servizio civile: Caritas Nocera Inferiore-Sarno, finanziati 3 progetti per 8 volontari

Il 20 agosto il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale ha emanato un bando nazionale volontari per la selezione di 28.967 giovani da impiegare in progetti di servizio civile in Italia e all’estero. La Caritas diocesana di Nocera Inferiore-Sarno vede finanziati 3 progetti, per un totale di 8 posti così distribuiti: 4 per il progetto diocesano “Accompagniamo la famiglia – Nocera” (2 in ognuna delle 2 sedi); 2 per il progetto interdiocesano/regionale “Ci ascoltiamo – Campania”; 2 per il progetto diocesano “Sosteniamo gli immigrati in Campania”. Il bando è consultabile sul sito. Le domande possono essere presentate entro il 28 settembre. Info: caritas@diocesinocerasarno.it