Servizio civile: Caritas Benevento, aperta la selezione di 40 volontari

“Volontari a tempo indeterminato”. Con questo slogan la Caritas diocesana di Benevento annuncia l’apertura della selezione di 40 giovani volontari che del Servizio civile nazionale, il cui bando è stato emanato dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile in data 20 agosto 2018.

I progetti della Caritas diocesana che sono stati approvati sono quattro: “Cittadini della Carità 2018 – Benevento”, “Ci ascoltiamo – Campania”, “Sosteniamo gli immigrati in Campania” e “Spezzare il pane condividere la vita – Campania”.

I requisiti richiesti per la partecipazione al bando di selezione sono l’aver compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda, l’essere cittadino italiano, di altri Paesi dell’Unione europea o non comunitario regolarmente soggiornante in Italia e non aver riportato condanne. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato alle 18 di venerdì 28 settembre presso l’Ufficio del Servizio civile della Caritas di Benevento. Le domande possono essere presentate a mano, inviate a mezzo posta con raccomandata A/R o con PEC, intestata a chi presenta la domanda.

“Ai giovani che si avvicinano al Servizio civile in Caritas – si legge in una nota – si chiede di pensare a questo anno non come una ‘parentesi’ nella loro vita, ma come un anno intenso, ricco di stimoli e di sfide che raccoglie le memorie del passato producendo orientamenti per le scelte future. Un anno per mettersi alla prova, dunque, per conoscere se stessi e fare nuove amicizie; per condividere con altri giovani i propri vissuti attraverso la dimensione comunitaria e la sensibilizzazione”.

Informazioni e materiale relativo alla presentazione della domanda per il bando sono disponibili sul sito web della Caritas diocesana di Benevento.