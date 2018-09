Regno Unito: Mervyn King (ex Banca d’Inghilterra), “su Brexit governo incompetente”. E l’esecutivo replica

(Londra) “Incredibile che il Regno Unito, la sesta economia per importanza nel mondo, debba accumulare riserve di cibo e medicine, in vista del Brexit, per colpa di un governo incompetente”. Parola di Mervyn King o Lord King, governatore della Banca d’Inghilterra dal 2003 al 2013 e voce autorevole dell’economia internazionale. Intervistato dalla Bbc, nel seguitissimo programma del mattino “Today”, l’economista critica duramente la leadership di Theresa May e loda l’Unione europea che, in materia di Brexit, ha mantenuto un approccio “coerente e unito, benché vi fossero ben 27 Paesi da mettere d’accordo”. “Al contrario la Gran Bretagna si è dimostrata divisa, senza una chiara strategia su dove vuole andare, e senza un’adeguata preparazione”, ha detto Lord King. Per l’ex governatore della Banca d’Inghilterra l’atteggiamento giusto, durante i negoziati, sarebbe stato di proporre un accordo di libero commercio con l’Unione, suggerendo, nel caso questo non fosse stato accettato, misure alternative che consentissero alla Gran Bretagna di andarsene comunque dalla Ue”. Invece il governo May ha assunto posizioni indirizzate a una rottura netta con Bruxelles che hanno indebolito la posizione del Regno. Alle critiche dell’ex governatore della Banca d’Inghilterra un portavoce del “Dipartimento per l’uscita dall’Unione europea”, intervistato sempre dalla Bbc, ha risposto dicendo che “un buon accordo con l’Ue è il risultato più probabile dei negoziati sulla Brexit”.