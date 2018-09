Rai Vaticano: il 10 settembre in onda su Raiuno “Viaggio nella Chiesa di Francesco”. Speciale su Paolo VI

“Paolo VI, attualità di un santo”. È il titolo dello speciale di Rai Vaticano in vista della canonizzazione di Papa Montini (14 ottobre) a cura di Rai Vaticano. Sarà trasmesso da “Viaggio nella Chiesa di Francesco”, in onda su Raiuno, lunedì 10 settembre, alle 00.20. Tra le interviste proposte dal programma di Massimo Milone, una al neo prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, il card. Giovanni Angelo Becciu, secondo cui “Il Vangelo era la bussola di Paolo VI assieme alla preghiera, al dialogo, alla diplomazia”. Lo speciale di Rai Vaticano visita i luoghi di Montini: Brescia, Concesio, Verolavecchia, ma anche il lavoro di memoria dell’Istituto Paolo VI, gli archivi, i documenti, le lettere, le ricerche. “Sin dai primi scritti degli anni ‘20 – dice don Angelo Maffeis, presidente dell’Istituto – si percepisce che Montini aveva chiaro quanto fosse in difficoltà la Chiesa, con i suoi linguaggi tradizionali, a farsi capire dalla contemporaneità. La ricerca di Montini sarà soprattutto orientata a far sì che il Vangelo diventi strumento dell’uomo moderno”. La trasmissione approfondirà proporrà anche le immagini del primo viaggio di Montini, nel 1964, in Terra Santa , il primo di un Papa in aereo. “Un viaggio storico dal punto di vista ecumenico e religioso. Un punto di svolta per quanto riguarda i pellegrinaggi – spiega mons. Pier Battista Pizzaballa, amministratore apostolico del Patriarcato latino di Gerusalemme -. Dopo Paolo VI tutto il mondo cattolico va verso la Terra Santa”. E, per l’Italia, l’intuizione di Paolo VI che nel 1968 volle dare una voce ai cattolici: la nascita del quotidiano Avvenire, che compie quest’anno 50 anni di vita. Infine nello speciale le analogie tra Paolo VI e Papa Francesco nei viaggi, nelle parole, nel ministero. Sarà trasmesso in replica su Rai Storia il 16 settembre, alle 12.30, e per l’estero su Rai Italia.