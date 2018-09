Papa Francesco: udienza, “la vita diventa bella quando si inizia a pensare bene di essa”

“Quando diventa bella la vita? Quando si inizia a pensare bene di essa, qualunque sia la nostra storia. Quando si fa strada il dono di un dubbio: quello che tutto sia grazia, e quel santo pensiero sgretola il muro interiore dell’insoddisfazione inaugurando il riposo autentico”. A garantirlo è stato il Papa, che a conclusione dell’udienza di oggi ha spiegato che “la vita diventa bella quando si apre il cuore alla Provvidenza e si scopre vero quello che dice il Salmo: ‘Solo in Dio riposa l’anima mia’. È bella questa frase del salmo: ‘Solo in Dio riposa l’anima mia’”. “Quante volte abbiamo incontrato cristiani malati che ci hanno consolato con una serenità che non si trova nei gaudenti e negli edonisti!”, ha esclamato Francesco: “E abbiamo visto persone umili e povere gioire di piccole grazie con una felicità che sapeva di eternità”.