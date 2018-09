Papa Francesco: udienza, “la domenica è la giornata per fare pace con la vita”

“La domenica è la giornata per fare pace con la vita, dicendo: la vita è preziosa; non è facile, a volte è dolorosa, ma è preziosa”. Lo ha detto il Papa, nella catechesi dell’udienza di oggi. “La domenica non è il giorno per cancellare gli altri giorni ma per ricordarli, benedirli e fare pace con la vita”, le parole di Francesco, che ha aggiunto a braccio: “Quanta gente, tanta, che ha tanta possibilità di divertirsi e non vive in pace con la vita!”. Il giorno del riposo, ha spiegato il Papa a proposito del terzo comandamento, “è la gioia di Dio per quanto ha creato. È il giorno della contemplazione e della benedizione. È il momento della contemplazione, della lode, non dell’evasione. È il tempo per guardare la realtà e dire: com’è bella la vita!”. “Al riposo come fuga dalla realtà, il Decalogo oppone il riposo come benedizione della realtà”, ha sottolineato il Papa: “Per noi cristiani, il centro del giorno del Signore, la domenica, è l’Eucaristia, che significa rendimento di grazie. È il giorno per dire a Dio grazie: grazie, Signore, della vita, della tua misericordia, di tutti i tuoi doni”.