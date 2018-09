Papa Francesco: udienza, 13mila in piazza. Fa salire due bambini sulla papamobile

Il Papa ha fatto il suo ingresso in piazza San Pietro, dopo aver ricevuto in Auletta Paolo VI un gruppo di motociclisti, poco prima delle 9.30, accolto da 13mila persone e dalle loro immancabili foto e selfie. Appena arrivato all’appuntamento del mercoledì, Francesco ha fatto fermare la papamobile per far salire a bordo due bambini, un maschio e una femmina. Protagonisti, come di consueto, i più piccoli, che Francesco – sorridente e rilassato – ha baciato e accarezzato durante il giro tra i vari settori della piazza delimitata dal colonnato del Bernini. Molte le bandiere colorate che sventolano oggi tra la folla, tra le quali alcune gialle brandite festosamente da un gruppo di ragazzi con la maglietta dello stesso colore che hanno acclamato a gran voce Francesco dalle transenne. Terminato il giro, prima di percorrere a piedi il tratto che lo separa dalla sua postazione al centro del sagrato, il Papa si è congedato con una carezza dai suoi piccoli ospiti.