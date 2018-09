Papa Francesco: intenzione di preghiera per settembre, “i giovani africani abbiano accesso a educazione e lavoro nel proprio Paese”

“Preghiamo perché i giovani africani abbiano accesso all’educazione e al lavoro nel proprio Paese”. È l’invito rivolto da Papa Francesco nel videomessaggio per l’intenzione di preghiera per il mese di settembre.

Il videomessaggio, promosso dalla Rete Mondiale di Preghiera del Papa e realizzato per il mese di settembre, è incentrato sul tema del futuro dei giovani africani. “L’Africa è un continente ricco, e la ricchezza più grande, più preziosa, sono i giovani”, afferma il Papa. “Devono poter scegliere tra lasciarsi vincere dalle difficoltà o trasformare le difficoltà in opportunità”, prosegue il Papa, notando che “la via più efficace per aiutarli in questa scelta è investire nella loro educazione”. Perché “se un giovane non ha possibilità di educazione, cosa potrà fare in futuro?”.