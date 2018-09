Papa Francesco: ai motociclisti, giovani si suicidano perché manca la “passione” per la vita

“Questo mondo ha bisogno della passione”, perché la vita non può essere mai “un peso”. Lo ha detto il Papa, a braccio, ricevendo oggi, prima dell’udienza generale, un gruppo di motociclisti. “Quando io leggo le notizie sui suicidi dei giovani, e sono tanti – ha raccontato a braccio dopo aver pronunciato il suo discorso – mi chiedo: cosa è successo lì?”. “Possiamo dire che mancava la passione”, la risposta: “Qualcuno non ha saputo trasmettere la passione” per la vita. “Contagiate la passione!”, l’invito di Francesco: “Questo mondo ha bisogno della passione”. “Vivere con passione, non come chi porta la vita come un peso”, la consegna del Papa, secondo il quale “passione è andare avanti”. L’altra parola affidata da Francesco come compito ai presenti prima di congedarsi, oltre a passione, è ad essere “campioni di vita”.