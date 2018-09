Migranti: don Soddu (Caritas italiana) con il card. Krajewski a “Mondo Migliore”. “Abbiate un futuro splendido di pace e di serenità”

(da Rocca di Papa) “Abbiate un futuro di pace e di serenità, un futuro splendido perché ascoltando le vostre storie rimaniamo senza parole. Noi vi vogliamo accogliere e augurare ciò che voi di bene desiderate”. È l’augurio che don Francesco Soddu, direttore della Caritas Italiana, rivolge oggi ai pochissimi migranti della Nave Diciotti che sono ancora al Centro Mondo Migliore di Rocca di Papa. Dei 100 arrivati dalla Diciotti e presi in carico dalle diocesi italiane ne sono rimasti 35. Otto partiranno già questo pomeriggio per Torino e a “Mondo Migliore” sono presenti i referenti Migrantes del capoluogo piemontese che li prenderanno in carico. Ad accogliere questa mattina il cardinale Konrad Krajewski giunto a Mondo Migliore a nome di Papa Francesco, c’era anche don Soddu. Nel ripercorre con il Sir gli ultimi giorni vissuti qui al Centro, ha affermato: “In un situazione così particolare che ci auguriamo tutti non si ripeta mai più, la Chiesa italiana si è dimostrata a disposizione affinché potesse essere salvaguardata la dignità umana. Noi siamo sempre a disposizione affinché la verità, il servizio agli ultimi e la carità evangelica siano manifestate. Lungi da noi l’idea di volerci sostituire allo Stato. Ma nella misura in cui siamo presenti, vogliamo in maniera sussidiaria operare affinché le persone siano rispettate nella loro dignità, questo sì”.