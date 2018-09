Mcl: Senigallia, nel fine settimana due giorni di dibattiti su “un nuovo futuro per il Paese”

Si riunirà a Senigallia (Ancona) la dirigenza del Movimento cristiano dei lavoratori (Mcl) per un seminario di studi e formazione, il 7 e 8 settembre. Parteciperanno più di 500 persone per “rilanciare l’impegno sociale, delineare prospettive e campi di intervento, discutere dei maggiori temi di attualità. Argomento al centro del dibattito: “Dai diritti alla responsabilità. Un nuovo futuro per il Paese”. Ne parleranno, tra gli altri il presidente del Mcl, Carlo Costalli, il prorettore dell’Univesità Cattolica di Milano, Mario Taccolini e i giornalisti Alessandro Barbano e Piero Damosso.