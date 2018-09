Giornalismo: Ucsi, pubblicato il bando del premio “Natale 2018”

Ritorna il premio giornalistico nazionale “Natale Ucsi” per “valorizzare le buone notizie e gli operatori della comunicazione che se ne fanno ambasciatori”. Il riconoscimenti, dedicato alla memoria di Giuseppe Faccincani, è promosso dalla sezione di Verona dell’Unione Cattolica della Stampa Italiana. Il concorso è rivolto a giornalisti e reporter della carta stampata e online, delle Tv e delle radio, autori degli articoli pubblicati o dei servizi televisivi/radiofonici andati in onda dal 1° novembre 2017 al 31 ottobre 2018, che raccontino “testimonianze, problemi, storie e fatti inerenti ai valori della solidarietà, dell’integrazione sociale, della convivenza civile, della fratellanza, dell’attenzione verso il prossimo e della difesa dei diritti e della dignità umana”. La giuria del premio, presieduta da don Bruno Cescon, assegnerà tre riconoscimenti principali – uno per ogni categoria giornalistica in concorso -, consistenti in una scultura in argento e un assegno del valore di duemila euro. Il bando prevede anche i premi speciali: “Targa Athesis” per il miglior servizio sui temi del premio, realizzato da un giornalista o collaboratore under 30, e “Il genio della donna”, assegnato al giornalista autore del servizio più significativo che racconta storie al femminile in cui le donne diventano testimoni della difesa dei valori della convivenza civile. Previsto, infine, un riconoscimento speciale della giuria: il Premio “Giornalisti e società: la professione giornalistica al servizio dell’uomo” della Conferenza episcopale del Triveneto, un assegno di duemila euro, attribuito a un giornalista o a una iniziativa editoriale impegnati nella valorizzazione e nel supporto del volontariato sociale a sostegno di situazioni di emarginazione e fragilità sociale. Gli elaborati dovranno essere inviati con raccomandata con ricevuta di ritorno alla segreteria organizzativa del Premio (Ucsi Verona, presso Fondazione Toniolo, via Seminario, 8 – 37129, Verona), entro e non oltre venerdì 2 novembre 2018. La cerimonia di premiazione si terrà sabato 15 dicembre, alle 11, a Palazzo Barbieri, sede del Municipio di Verona.