Famiglia: Forum Piacenza, dal 13 settembre la 10ª edizione della festa su “L’amore quello vero, non esiste più?”

“L’amore quello vero, non esiste più?” è il tema dell’edizione numero 10 della Grande festa della famiglia di Piacenza in programma dal 13 al 16 settembre e organizzata dal Forum provinciale delle associazioni familiari in collaborazione con il settimanale diocesano “Il Nuovo Giornale”.

A introdurre il tema della festa sarà giovedì 13, alle 21 nella chiesa di San Raimondo, la meditazione della abbadessa benedettina madre Maria Emmanuel Corradini dal titolo “Assetata d’amore. Quale amore mi abita? Gesù e la Samaritana”. Sabato 15, dalle 17.30, a Palazzo Galli si confronteranno lo psicoterapeuta Claudio Risé e la giornalista Costanza Miriano su “Siamo fatti così. Uomo e donna tendono all’unità”. Domenica 16, alle 10, a Palazzo Galli si presenta l’esperienza di educazione alla sessualità nelle scuole attraverso il metodo “Teen Star” con l’intervento di Pietro Negri sul tema “Il mio corpo vale una ricarica del cellulare? Gli adolescenti e il sesso”. Raffaella Mascherin Butturini, presidente con il marito Giuseppe, dell’Associazione nazionale famiglie numerose, parlerà di “Innamorarsi capita. Amare è una scelta”. Alle 12, nella basilica di San Francesco, la messa celebrata dal vescovo di Piacenza-Bobbio, mons. Gianni Ambrosio. Dalle 15.30, in piazza Cavalli, interventi vari tra cui la presentazione di due progetti di “Chiesa con le famiglie” portati avanti con i fondi Cei dell’8 per mille.