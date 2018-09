Edilizia scolastica: Giannelli (Anp), “sì ai satelliti ma sono necessarie anche verifiche interne”

Al via la mappatura satellitare degli edifici scolastici. Lo ha annunciato lo scorso 3 settembre il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, spiegando che questa mappatura sarà il frutto di una collaborazione con l’Asi (Agenzia spaziale italiana) e il Cnr (Consiglio superiore delle ricerche). Quasi 40.000 edifici saranno “fotografati” attraverso il sistema Cosmo-Skymed “che è in grado di misurare lo spostamento degli immobili al decimo di millimetro”, ha spiegato il ministro. Le informazioni ottenute dall’Asi saranno trasmesse al Cnr, “che ha le risorse umane e strumentali per elaborarle e darci un quadro dettagliato dei nostri edifici scolastici. Potremo così far partire verifiche e segnalazioni. Accelerando i tempi dei controlli e dei conseguenti interventi di adeguamento”, ha concluso Bussetti assicurando che in un mese e mezzo il dicastero avrà i primi dati. Plaude all’iniziativa l’Anp (Associazione nazionale presidi) ma per voce del suo presidente Antonello Giannelli chiede, “per tutelare l’incolumità di alunni e lavoratori” che la verifica non si limiti alle strutture esterne, ma riguardi anche “quelle interne agli edifici, in particolare le controsoffittature”. Per questo, a nome dell’Anp il presidente chiede “l’emanazione di una norma di legge che consenta al ministro dell’Istruzione ed al ministro dell’Interno di fissare, mediante decreto, di provvedere con urgenza al controllo sistematico delle controsoffittature e del complesso delle strutture scolastiche”.