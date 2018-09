Diocesi: Modena, domenica 16 settembre riapre al culto la basilica abbaziale di Nonantola. Mons. Castellucci darà il via all’anno giubilare

Domenica 16 settembre riaprirà al culto la basilica abbaziale di Nonantola, in seguito ai lavori di ripristino e consolidamento strutturale e di recupero delle opere mobili, resi necessari in seguito ai danni causati dal sisma del 2012 e iniziati nell’aprile 2016. La solenne celebrazione eucaristica, presieduta dall’arcivescovo abate di Modena-Nonantola, mons. Erio Castellucci, segnerà anche l’inizio dell’Anno santo giubilare concesso da Papa Francesco e sarà seguita da alcuni eventi correlati.

Quanto attinente alla riapertura al culto della basilica abbaziale verrà presentato nel corso di una conferenza stampa che si terrà martedì 11 settembre, dalle 11, presso la sala verde del Palazzo abbaziale di Nonantola (via Marconi 3). Interverranno don Alberto Zironi, parroco di Nonantola e priore del capitolo della concattedrale, Augusto Gambuzzi, direttore dei lavori, Vincenzo Vandelli, progettista del restauro, e il sindaco di Nonantola, Federica Nannetti.