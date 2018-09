Diocesi: Lecce, sbarca sul web il nuovo portale. Il 7 settembre la presentazione con l’arcivescovo Seccia

Arriva sul web, da venerdì 7 settembre, il nuovo portale d’informazione della Chiesa di Lecce “www.portalecce.it – La Chiesa di Lecce esce per strada”. La presentazione si svolgerà, alle 11, nel corso di una conferenza stampa nel chiostro dell’antico seminario di piazza Duomo. All’incontro parteciperanno, oltre all’arcivescovo mons. Michele Seccia, il direttore emerito dell’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali, don Adolfo Putignano, e il nuovo direttore dello stesso ufficio, don Antonio Murrone. Interverrà anche il sindaco, Carlo Salvemini. Il portale comprende un quotidiano online (portalecce news), una web tv (portalecce tv) e una web radio (portalecce radio) con connessioni continue sui principali social. “Portalecce.it – scrive mons. Seccia nel suo post sul depliant di presentazione che sarà distribuito in tutte le parrocchie – sarà lo strumento privilegiato per vivere l’esperienza della comunione nello spazio digitale che molto profeticamente Papa Francesco ama chiamare ‘rete di prossimità’ nel più ampio orizzonte della ‘Chiesa in uscita’”. “‘La Chiesa di Lecce esce per strada’ – aggiunge l’arcivescovo – non è, dunque, un vuoto slogan. Indica, invece, una mission”. Al termine della conferenza stampa, l’arcivescovo con un click lancerà sul web il nuovo portale che offrirà il suo primo evento l’8 settembre: alle 19, dalla cattedrale, la diretta prodotta da Portalecce Tv della cerimonia di imposizione del pallio da metropolita a mons. Seccia da parte del nunzio apostolico per l’Italia, l’arcivescovo Emil Paul Tscherrig.