Comece: sul mensile on line Europeinfos università europea, “Casa della storia” di Bruxelles e la “primavera demografica” della Fafce

(Bruxelles) È disponibile on line il numero di settembre di Europeinfos, il mensile della Comece, la Commissione degli episcopati della Comunità europea. L’apertura è dedicata ai Paesi baltici, che stanno celebrando il centenario della loro indipendenza, con l’editoriale dell’arcivescovo di Vilnius Gintaras Grusas sulla libertà. Il numero affronta poi il tema della “governance internet” e degli sforzi della Commissione perché lo sviluppo e l’uso di internet “resti a servizio degli utenti”: una intervista a Cristina Monti della direzione generale Connect spiega le sfide e l’iniziativa “Nuova generazione Internet”. Europeinfos riflette criticamente sulla proposta di una “rete europea delle università” fatta dal presidente francese Emmanuel Macron, nel suo discorso sull’Europa il 26 settembre 2017 alla Sorbona. Il mensile ragiona anche sulle controversie attorno alla “Casa della storia europea”, il museo che, non lontano dalla sede delle istituzioni a Bruxelles, dal maggio 2017 rappresenta lo sforzo di creare una memoria comune, seppur con qualche limite, che l’articolo di Martin Maier descrive. Il mensile dei vescovi rilancia infine due contributi “esterni” apparsi nei mesi scorsi: la “Risoluzione per una primavera demografica” della Federazione europea delle associazioni familiari cattoliche (Fafce) e il documento di Secours Catholique – Caritas Francia “la finanza ai cittadini”, una riflessione sul sistema finanziario a dieci anni dalla crisi del 2008.