Brasile: vescovi, appoggio, comunione e solidarietà verso Papa Francesco

Anche la Chiesa brasiliana si unisce nell’appoggio e nella solidarietà a Papa Francesco, dopo gli attacchi subiti in questi giorni. Il cardinale Sergio da Rocha, arcivescovo di Brasilia e presidente della Conferenza nazionale dei vescovi del Brasile (Cnbb), in una lettera al Santo Padre – i cui contenuti sono riassunti sul sito della Cnbb – manifesta al Papa appoggio, comunione, solidarietà e preghiera. Il cardinale da Rocha riafferma l’impegno dell’episcopato e di tutta la Chiesa brasiliana a restare sempre unita al Papa nella sua missione. La lettera del presidente della Cnbb fa seguito alle missive inviate da alcune Conferenze regionali, nelle quali è suddivisa la Chiesa dell’immenso paese sudamericano. Nella lettera inviata in Vaticano, i vescovi della Conferenza regionale Nord-Est 3 esprimono unità e solidarietà al Papa. “Siamo consapevoli che la Chiesa sta vivendo un momento particolarmente doloroso e difficile. Se questo affligge i nostri cuori come pastori di Chiese particolari, immaginiamo quanto ti faccia soffrire, data la responsabilità che hai ricevuto da Gesù Cristo come continuatore della missione di Pietro, per confermare tutti i tuoi fratelli nella fede”, si legge in un passaggio della lettera. Riferendosi alla Lettera al Popolo di Dio del 20 agosto, la presidenza della Regione Sud 1 della Cnbb sottolinea l’impegno del Papa per riconoscere e condannare con dolore e vergogna le atrocità commesse dai consacrati, dal clero, e anche da coloro che avevano la missione di assistere e prendersi cura dei più vulnerabili. Nella lettera si riconosce dunque, con gratitudine e senso di responsabilità, tutto ciò che Papa Francesco ha fatto per combattere l’abuso di minori e vulnerabili nella Chiesa cattolica, cercando di agire “secondo verità e giustizia”.