Abusi: card. Becciu (Santa Sede), “tolleranza zero, isolare e denunciare”

“Occorre essere severissimi, tolleranza zero. Non si può accettare devianze del genere. Ci chiediamo come possano prosperare uomini di Chiesa così, mostri. Occorre isolarli e denunciarli”. Lo dice il card. Giovanni Angelo Becciu, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, nell’intervista rilasciata a “Viaggio nella Chiesa di Francesco”, in onda su Raiuno il 10 settembre, a proposito delle notizie di casi di abusi compiuti da chierici. Becciu parla delle sfide della Chiesa oggi. “Sono sfide difficili – dice – alcune ci fanno piangere, come il terribile flagello della pedofilia”. Tra le altre sfide per il card. Becciu, “l’accoglienza, la salvaguardia del Creato, la globalizzazione. Con i laici che hanno un ruolo fondamentale, lievito e motore del mondo”. “Tutti i battezzati sono chiamati, come ci ricorda Papa Francesco, alla santità. In una società che si sente smarrita abbiamo bisogno di proporre i santi della porta accanto – conclude il cardinale –. Sono la maggioranza. Sono le persone che vivono il Vangelo, ogni giorno”.