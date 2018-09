Venezia75: il programma di oggi, in concorso “Vox Lux” e “Never Look Away”. Premio Bresson a Liliana Cavani

(da Venezia) Settimo giorno alla 75ª Mostra del Cinema della Biennale Venezia. Il programma di oggi al Lido: tre film della sezione concorso. Iniziamo dallo statunitense “Vox Lux” di Brady Corbet, presentato alla stampa alle ore 8.30 mentre il red carpet con regista e attori – Natalie Portman e Jude Law – è previsto alle ore 19. Il film si concentra sulla storia di una cantante, tra ascesa e caduta.

Secondo titolo in gara è il tedesco “Werk ohne Autor” (“Never Look Away”) di Florian Henckel von Donnersmarck; dopo Schnabel ancora un racconto tra ruolo dell’artista e pagine della storia. Per la stampa il film passerà alle ore 10.45, mentre l’incontro con il pubblico avverrà in Sala grande alle ore 21.30.

Terzo film in concorso è l’argentino-messicano “Acusada” (“The Accused”) di Gonzalo Tobal, un giallo serrato in cui la giovane Dolores finisce al centro delle accuse per la morte di un’amica. Il tappeto rosso del film è in programma alle ore 16.45.

Due, poi, gli eventi di primo piano al Lido. Anzitutto il Premio “Robert Bresson” assegnato quest’anno da Fondazione Ente dello Spettacolo e Rivista del Cinematografo, d’intesa con la Santa Sede, alla regista Liliana Cavani. A conferire il riconoscimento interviene per l’occasione mons. Nunzio Galantino, segretario generale della Cei. Ore 11, Spazio FEdS – Sala Tropicana 1, Hotel Excelsior. Modera Tiziana Ferrario, Tg1 Rai.

Nello spazio Italian Pavilion (Sala Tropicana Conferenze), alle ore 10.30, la Direzione generale cinema del Mibac presenta lo studio “Tutti i Numeri del Cinema Italiano 2017”, alla presenza di Lucia Borgonzoni, sottosegretaria al Mibac con delega al settore cinema, e di Nicola Borrelli, direttore generale cinema Mibac. Modera Gianni Canova, direttore della rivista “8 ½”.