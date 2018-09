Papa Francesco: il calendario delle celebrazioni di settembre e ottobre

Due viaggi, uno nazionale e uno internazionale, le canonizzazioni di Paolo VI e mons. Romero e il Sinodo sui giovani. Sono alcune delle celebrazioni presiedute da Papa Francesco nei mesi di settembre e ottobre, di cui la Sala Stampa vaticana ha diffuso oggi l’elenco completo. Il 15 settembre Francesco sarà in visita pastorale a Palermo e Piazza Armerina, in occasione del XXV anniversario del martirio del beato don Giuseppe Puglisi, mentre dal 22 al 25 partirà alla volta dei Paesi Baltici: Lituania, Lettonia ed Estonia. Il mese di ottobre comincerà il 3, alle 10, con la Messa in piazza San Pietro per l’apertura della XV Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi sul tema “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”. Domenica 14 ottobre, alle 10.15, il Papa presiederà la messa in piazza San Pietro per la canonizzazione dei beati Paolo VI, Oscar Arnulfo Romero Galdamez, Francesco Pinelli, Vincenzo Romano, Maria Caterina Kasper, Nazaria Ignazia di Santa Teresa di Gesù, Nunzio Sulprizio. Domenica 28, infine, alle 10 nella basilica di San Pietro, è in programma la messa a conclusione del Sinodo sui giovani.