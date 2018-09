Diocesi: Matera-Irsina, quattro nuovi sacerdoti verranno ordinati il 6 settembre dall’arcivescovo Caiazzo

Giuseppe Calabrese, Giuseppe Didio, Valerio Latela e Leonardo Rocco Sisto. Sono i quattro diaconi dell’arcidiocesi di Matera-Irsina, che giovedì 6 settembre verranno ordinati presbiteri per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria dell’arcivescovo Antonio Giuseppe Caiazzo in piazza S. Francesco di Assisi a Matera (ore 19). Tutti e quattro hanno conseguito lo scorso 21 giugno il baccalaureato in Sacra teologia presso l’Istituto del Seminario maggiore di Basilicata. Giuseppe Calabrese, della parrocchia di S. Giovanni Battista in Matera, nasce a Carbonara (Bari) nel 1993 e viene ordinato diacono il 31 ottobre 2017 nella basilica cattedrale in Matera. Nasce nel 1993, ma a Matera, anche Giuseppe Didio, della parrocchia Santa Lucia di Montescaglioso. Al Seminario Maggiore di Potenza riceve la sua formazione e viene ordinato diacono a Montescaglioso lo scorso 10 marzo. Valerio Latela, della parrocchia di S. Giovanni Battista in Matera, nasce a Matera nel 1992 e viene ordinato diacono il 31 ottobre 2017. Leonardo Rocco Sisto, della parrocchia Sant’Antonio in Pisticci, nasce a Pisticci nel 1991 e riceve l’ordinazione diaconale il 14 settembre 2017. Don Giuseppe Didio celebrerà la sua prima Messa il 7 settembre presso la parrocchia Santa Lucia in Montescaglioso; don Leonardo Rocco Sisto il 7 settembre presso la parrocchia Sant’Antonio in Pisticci; don Giuseppe Calabrese l’8 settembre e don Valerio Latela il 9 settembre, entrambi presso la basilica cattedrale in Matera.