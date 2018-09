Diocesi: Bari-Bitonto, il 15 settembre il convegno diocesano con l’arcivescovo Cacucci su giovani e famiglia

“Dall’incontro ecumenico per la pace nel Medio Oriente di Papa Francesco con i patriarchi e i capi delle Chiese a Bari, lo scorso 7 luglio, vogliamo ripartire accogliendo l’invito dell’arcivescovo, mons. Francesco Cacucci, a vivere un convegno-festa diocesano, sabato 15 settembre”. Lo annuncia una nota dell’arcidiocesi di Bari-Bitonto, che indica la sede dell’incontro nella basilica santuario dei Santi Medici, in Bitonto. A coordinarlo, il Servizio per la Pastorale giovanile e dall’Ufficio per la pastorale familiare. “Sarà una intera giornata di ascolto e di dialogo, di preghiera e di festa, per rileggere l’esperienza delle ‘tende’ e per tracciare insieme le linee programmatiche del nuovo anno pastorale. Vista la prossimità del Sinodo dei vescovi: “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale” (3-28 ottobre 2018) – spiega il comunicato – vogliamo continuare il nostro cammino con lo sguardo rivolto ai giovani, il baricentro puntato sulla famiglia, con le braccia spalancate sul mondo e sulla società”. Al convegno-festa sono invitati a partecipare tutti gli adulti, i giovani, le famiglie delle nostre parrocchie, movimenti e associazioni con i presbiteri, i diaconi, i religiosi e le religiose, i consacrati e le consacrate della nostra Chiesa diocesana. Una veglia di preghiera e la festa si svolgeranno nella piazza davanti la basilica.