Diocesi: Assisi, nota della Curia sui matrimoni. “Nessun divieto e preclusione a celebrarli in città”

“Non c’è alcun divieto e alcuna preclusione alla celebrazione dei matrimoni in Assisi”. Lo precisa con una nota la diocesi riferendosi alle notizie di stampa diffuse sui social con “notevole distorsione” in seguito all’intervista del vescovo, mons. Domenico Sorrentino, sui matrimoni in Assisi. “Il vescovo – segnala la nota – ha inteso solo richiamare una normativa che da anni è in vigore nella Chiesa italiana, chiaramente espressa nel Direttorio di pastorale familiare della Cei n.82, a vantaggio di un cammino di coppia che sia compiuto con senso di responsabilità e di partecipazione comunitaria nelle parrocchie di provenienza degli sposi, lasciando il discernimento delle loro motivazioni per la celebrazione in Assisi ai rispettivi pastori”.