Austria: annunciata la quarta edizione del premio nazionale degli Ordini religiosi austriaci

L’Österreichischen Ordensgemeinschaften (l’Unione degli Ordini religiosi dell’Austria) ha annunciato la 4ª edizione “del premio dell’Ordine”, dotato di 12mila euro e assegnato a enti, associazioni, professionisti attivi nel mondo sociale, giornalistico, artistico o economico, che abbiano dedicato la loro attività a lavori e progetti legati alle comunità religiose e la società. Il premio dovrebbe rafforzare l’impegno dei soggetti comunicativi ed artistici ed esprimere la solidarietà delle comunità religiose con i partecipanti alla competizione ed i vincitori del premio. Fino al 27 settembre 2018 religiosi, congregazioni, individui e gruppi o istituzioni pubbliche possono presentare proposte al consiglio direttivo della Conferenza superiore degli ordini maschili e alla direzione dell’Associazione degli Ordini femminili dell’Austria. Una giuria composta da tre membri di comunità religiose e istituzioni pubbliche identificherà i tre vincitori dei progetti proposti. Il premio è assegnato congiuntamente dalla conferenza superiore degli ordini degli uomini e dall’unione degli ordini delle donne austriaci, ed il 27 novembre presso la Cardinal König Haus di Vienna avverrà la manifestazione finale.

Il premio viene assegnato ogni due anni dal 2012. Tra i precedenti vincitori: i Giochi estivi presso l’Abbazia di Herzogebunrg, il progetto per senza fissa dimora della Società di San Vincenzo del Tirolo, il progetto per “Guardare oltre alla demenza” di Caritas Socialis, l’iniziativa “Donare felicità” della Sorelle della Misericordia di Linz, il centro giovanile viennese misericordiose a Linz e il centro giovanile salesiano viennese “Sale für Alle – Sale per tutti”.