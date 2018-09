Venezia75: il programma di oggi, in concorso Julian Schnabel e László Nemes

(da Venezia) La 75ª Mostra del Cinema della Biennale Venezia giunge al sesto giorno di concorso. Il programma di oggi prevede il ritorno del regista-pittore Julian Schnabel, noto per “Lo scafandro e la farfalla” (2007). A Venezia75 presenta “At the Eternity’s Gate”, con Willem Dafoe, Oscar Isaac e Rupert Friend. Il film verrà mostrato alla stampa alle 8.30, mentre il tappeto rosso con regista e cast per la proiezione pubblica sarà alle 19.

Secondo titolo del concorso è “Napszálita” (“Tramonto”) di László Nemes, giovane autore ungherese dal folgorante esordio con “Il figlio di Saul”, premio Oscar miglior film straniero nel 2016. Il film avrà la proiezione con cast e pubblico, alle ore 16, nel Palazzo del cinema.

Sul fronte degli eventi culturali, presso l’Hotel Excelsior la Fondazione Ente dello Spettacolo (Feds) organizza due appuntamenti da annotare. Alle 13.30 c’è la presentazione del XXII Tertio Millennio Film Fest, festival del dialogo interreligioso con delegati dalle diverse comunità religiose. Tra gli interventi mons. Davide Milani (Feds), Claudia Di Giovanni (Filmoteca Vaticana), Gianna Urizio (associazione Roberto Sbaffi), Ambra Tedeschi (Il Pitigliani), Yassine Lafram (Ucoii), Yahya Zanolo (Coreis) e la regista Costanza Quatriglio. Alle ore 15.00, sempre nello spazio Feds, si terrà l’incontro “About women”, primo ciclo di dibattiti sul ruolo della donna nella società e nel lavoro. Tra gli interventi la regista Susanna Nicchiarelli e la senatrice Anna Maria Bernini. Modera l’incontro la giornalista Rai Tiziana Ferrario.