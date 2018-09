Venezia75: Fond. Ente dello Spettacolo, presentati il Milano Movie Week e le “periferie digitali”

In vetrina a Venezia la prima edizione del Milano Movie Week e le “periferie digitali”. La Fondazione Ente dello Spettacolo ha presentato in anteprima, in occasione della 75ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, il programma di iniziative con cui sarà presente a Milano nei prossimi mesi. Dal 14 al 21 settembre 2018, il Comune di Milano dedica una settimana per celebrare il cinema e i suoi protagonisti. La Fondazione Ente dello Spettacolo propone diverse iniziative sviluppate intorno al tema “Il Cinema e la Città”. Ogni giorno sarà un’occasione per conoscere la città attraverso workshop, incontri e rassegne cinematografiche. “Periferie digitali”, invece, è un’iniziativa che si svolge in diverse città d’Italia con iniziative legate al cinema e alla vita dei giovani nelle periferie. Il progetto è realizzato dalla Fondazione Ente dello Spettacolo con il contributo di Siae nell’ambito del programma “Sillumina – Copia privata per i giovani, per la cultura”, con corsi di formazione ed eventi culturali per portare il cinema nelle periferie di 4 città italiane. Inoltre, la Fondazione Ente dello Spettacolo propone la mostra multimediale “Belle speranze. Il cinema italiano e i giovani (1948-2018)”, che vuole restituire, attraverso l’immaginario cinematografico, l’esperienza politica, sociale e religiosa dei ragazzi italiani (dai 16 ai 29 anni) lungo gli ultimi 70 anni di storia. La mostra sarà a Milano, nel dicembre 2018, e a Roma, nel gennaio 2019.