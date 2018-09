Ue: finanziamenti per 3.500 piccole e medie imprese in Italia nei settori culturali e creativi

(Bruxelles) Il Fondo europeo per gli investimenti (Fei) e la Cassa depositi e prestiti dell’Italia hanno firmato un accordo con l’obiettivo di generare 300 milioni di euro in nuovi finanziamenti per circa 3.500 piccole e medie imprese nei settori culturali e creativi in Italia. L’informazione arriva oggi da una nota della Commissione europea. L’iniziativa si pone nell’ambito del Fondo di garanzia per i settori culturali e creativi del programma “Europa creativa” dell’Ue. A finanziare l’accordo sarà il bilancio dell’Ue alla voce “Fondo europeo per gli investimenti strategici” del piano Juncker. “La cultura e i settori creativi creano ponti tra arte, economia e tecnologia e sono dei catalizzatori per l’innovazione oltre che sostegno ad atteggiamenti di assunzione di rischio, fondamentali per costruire la resilienza”, hanno dichiarato in un comunicato Mariya Gabriel, commissario per l’economia e la società digitale e Tibor Navracsics, commissario per l’istruzione, la cultura, la gioventù e lo sport. “Questo accordo di garanzia aiuta a colmare il divario di finanziamenti in questi settori e avrà importanti vantaggi economici e sociali”, hanno sottolineato i commissari riferendosi alla difficoltà di accesso ai finanziamenti in ragione della “natura immateriale” dell’ambito culturale e creativo, della dimensione limitata del mercato, dell’incertezza della domanda e della mancanza di esperienza degli intermediari finanziari nell’affrontare le specificità del settore. Si tratta della più consistente iniziativa in termini di accesso ai finanziamenti mai lanciata nel quadro di “Europa creativa”.