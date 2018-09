Tratta: suor Carla, un libro di fiabe per salvare le ragazze dalla prostituzione

Suor Carla Venditti, dell’Istituto delle Apostole del Sacro Cuore di Gesù di Avezzano (L’Aquila), lavora per le strade di Roma e dell’Abruzzo per strappare le giovani donne alla prostituzione. Da un piccolo libro da lei scritto e illustrato, intitolato “Il narciso ribelle”, vuole raccogliere fondi per la missione anti tratta “Oasi Madre Clelia”, che ad Avezzano si occupa di togliere dalla strada giovani donne e donare loro un percorso di libertà e dignità. Suor Carla da più anni, assieme a consorelle e volontari, cercano di tirar fuori dalla strada tante ragazze vittime della prostituzione e del racket dello sfruttamento. “La storia racconta di un bulbo che doveva essere interrato assieme ad altri bulbi, ma non accetta di vivere assieme agli altri – spiega la religiosa -. Il bulbo non accetta di tirare fuori la parte migliore di sé, e decide di percorrere strade alternative. Dopo una serie di avventure del bulbo ‘ribelle’ , questo realizza che bisogna tirare fuori il meglio di sé, deve anche affrontare le battaglie della vita. Il libro è dedicato principalmente ai giovani odierni, che stentano a trovare la bellezza che hanno dentro di loro e che possono quindi intraprendere strade pericolose se non accompagnati”. “Dopo l’invito di Papa Francesco – spiega suor Carla – la nostra congregazione ha accettato l’idea di aprire parte della casa generalizia per accogliere le ragazze salvate dal giro della prostituzione, in un ex asilo appartenente alle suore. Ci rechiamo nelle strade più difficili di notte e, avvicinandoci alle ragazze, cerchiamo di creare un rapporto sincero e aperto con loro, basato prima di tutto sull’amicizia e la fiducia. Sentivamo che servisse altro e abbiamo creato una famiglia, non una casa d’accoglienza”. “Non abbiamo nessun tipo di finanziamento – precisa – e quindi dobbiamo industriarci. Organizziamo mercatini e vendiamo oggetti creati dalle ragazze come bracciali, oggetti sacri, ecc”. È possibile acquistare il libro presso il negozio di articoli religiosi “Cattolica” o nel negozio “Fantacarta” di Avezzano (Aq).