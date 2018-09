Siria: Iacomini (Unicef Italia), “a Idlib imminente incubo umanitario per un milione di bambini”

“I bambini di Idlib, in Siria, stanno per pagare un prezzo troppo alto in quella che sarà l’imminente offensiva delle forze governative contro i ribelli”. Lo dichiara Andrea Iacomini, portavoce dell’Unicef Italia. “Abbiate pietà – prosegue -. In quella zona vivono oltre un milione di bambini innocenti, figli di una guerra che non hanno voluto, di scelte di cui non possono né devono essere responsabili. È estremamente importante che prevalga il buon senso, sono estremamente vulnerabili. Alcuni di loro sono stati sfollati cinque, sei, sette volte e molti avevano già vissuto massicci attacchi militari in luoghi come Aleppo, Homs e la Ghouta orientale”. Secondo il portavoce di Unicef Italia, “si profila un vero incubo umanitario, come lo hanno definito i nostri operatori in Siria, perché non vi è alcun territorio adeguato nelle vicinanze dove le persone potranno essere evacuate”. Quindi, Iacomini ribadisce che “i bambini devono essere protetti”. “Nella provincia di Idlib vivono 3 milioni di persone, un terzo sono bimbi innocenti. Proprio in queste ore si stima che oltre 800.000 persone potrebbero fuggire nei prossimi giorni da quella zona – conclude -. Sarà uno dei più grandi esodi della guerra siriana con conseguenze davvero atroci per i civili. Non si può anche questa volta restare a guardare”.