Scuola cattolica: Cnsc, dare vita a comunità educanti, centrate sugli alunni, cristianamente ispirate e aperte a tutti

“Come attuare oggi la vocazione a dare vita a comunità educanti, centrate sugli alunni, cristianamente ispirate e aperte a tutti”. Questo, spiega al Sir Ernesto Diaco, direttore dell’Ufficio nazionale per l’educazione, la scuola e l’università della Cei, l’obiettivo del sussidio “Educare nel cambiamento. Realtà e futuro della scuola e della formazione professionale cattolica e di ispirazione cristiana”, elaborato dal Consiglio nazionale della scuola cattolica (Cnsc) che da domani, 4 settembre, sarà online sul sito dell’Ufficio Cei. Il sussidio, anticipato al Sir, propone tra l’altro una griglia per il discernimento su sei punti: progetto educativo, comunità educante, formazione, gestione economica e amministrativa, scelta delle figure con ruoli di responsabilità e infine confronto, condivisione e collaborazioni con altre scuole cattoliche e anche statali perché “lavorare da solo oggi vuol dire isolarsi e disperdere energie e risorse”. Nella terza sezione del volumetto buone pratiche a dimostrare che mettere in campo strategie e scelte, spesso difficili, per superare criticità che possono mettere a rischio il futuro dell’opera educativa, finisce per premiare. Si tratta di esperienze di passaggio della scuola a un nuovo soggetto gestore; collaborazioni, accorpamenti, reti e sinergie tra istituzioni scolastiche e tra Cifp; azioni e strumenti di sostegno e accompagnamento messi in campo dalle Congregazioni religiose e da altri organismi. Per Diaco, “molte delle provocazioni e delle prospettive contenute nel testo” possono “interessare l’intero mondo scolastico”. Alimentare sinergie educative con le famiglie, il territorio e le altre istituzioni formative, o saper leggere i cambiamenti in atto e rinnovare le relazioni fra gli educatori in chiave di corresponsabilità sono infatti “sfide comuni”.